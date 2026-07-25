Ekrem İmamoğlu: 'Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar'

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yeni nesil siyaset, Türkiye'yi, 86 milyonu çağırıyor" başlıklı açıklamayla YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verdi. İmamoğlu, "Hedefimiz; Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden güç alan; milletin egemenliğini, demokratik Cumhuriyet'i, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı, sosyal adaleti, bilim ve teknolojiyi, güçlü yerel yönetimleri, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü, hakça paylaşımı, müreffeh ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye'yi büyük bir seferberlikle milletçe inşa etmek, milletin iktidarını kurmaktır. YENİ Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına YENİ Parti'ye ilişkin açıklama yapıldı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek veren İmamoğlu, "Yeni nesil siyaset, Türkiye'yi, 86 milyonu çağırıyor" başlıklı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet millettir. Demokrasi; halkın bağımsızlığı, fikri hür, vicdanı hür iradesidir. Adalet; devletin temeli, ebedî varlığının teminatı, hukukun üstünlüğüdür. Mücadelemiz; cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir. Bilinmelidir ki... Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi siyasi çöküşün sebebidir. Erdoğan Hükûmeti her alanda dibe vuruşun sorumlusudur. Cumhuriyet terk edilmiştir. 'Demokrasi Tramvayı'ndan inilmiştir. Güçlünün hukukuna, sarayın yargısına teslim olunmuştur.

Bu ucube sistemin sonucu: Ekonomide tükeniştir, yoksulluktur, iflastır. Düşürülemeyen enflasyondur. Her sabah bir operasyona uyanmak; sürekli kaos ve kriz hâlinde yaşamaktır. Tarımda ve gıdada dışa bağımlılıktır. Gıda enflasyonunda Avrupa'da ve dünyada zirve yapmaktır. Çalışanların ve emeklilerin yüzde 60'ının açlık sınırının altında maaş aldığı bir ülke olmaktır. Genç işsizlikte yüzde 35'i aşmak, üniversite mezunu işsizlikte Avrupa birincisi olmaktır. Yatırımcınızın yurt dışına kaçtığı, dış sermayenin selam vermediği bir duruma düşmektir. İkiyüzlü, aldatan, hesap vermeyen; yağmanın, rantın ve nepotizmin esiri, liyakatten uzak hükûmet kadrolarıdır.

Erdoğan Hükümetinin karnesi:

Adalete güvenmeyenler: yüzde 80

'Ekonomiyi düzeltemez, yönetemez' diyenler: yüzde 75

Eğitimden memnun olmayanlar: yüzde 70 Erken seçim isteyenler: yüzde 65

'Enflasyonu düşüremez' diyenler: yüzde 70

"MUHALEFETİN SİVİL TOPLUM, İŞÇİLER, GERÇLER VE KADINLAR AYAĞA KALKMALIDIR"

Toplumun duygu durumu; öfke, kaygı, mutsuzluk ve umutsuzluktur. Yeni nesil siyaset, yeni bir başlangıçtır; tercih değil, zorunluluktur.

Muhalefet, sivil toplum, işçiler, gençler ve kadınlar ayağa kalkmalıdır.

Seçimi, sandığı, demokratik hak ve hürriyetleri teminat altına almak vatandaşın sorumluluğudur.

1 milyon Türkiye gönüllüsü; demokrasi mücadelesinde görev almayı, seçim güvenliği ve sandık gününe hazırlanmayı, bu mücadelenin bir neferi olmayı kutsal bir görev olarak görmelidir.

Yaş ortalaması 35 olan Türkiye; geleceği için, miadı dolmuş, enerjisi tükenmiş, bin 150 odalı saraya sıkışmış, halktan kopmuş ucube saray rejimine son vermeyi, sorumlularını göndermeyi ve demokratik mücadeleyi görev kabul etmelidir.

Hedefimiz; Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden güç alan; milletin egemenliğini, demokratik Cumhuriyet'i, hukukun üstünlüğünü, bağımsız ve tarafsız yargıyı, sosyal adaleti, bilim ve teknolojiyi, güçlü yerel yönetimleri, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü, hakça paylaşımı, müreffeh ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye'yi büyük bir seferberlikle milletçe inşa etmek, milletin iktidarını kurmaktır.

Bu sebeple bu davet hepimizedir. Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine... Köyüne, ilçesine, şehrine... 86 milyonadır. Bu gür sesi duyalım!

Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım. Hep birlikte... YENİ Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar..."

Kaynak: ANKA