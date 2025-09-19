Haberler

İmamoğlu'nun "Ahmak Davası"ndan aldığı ceza onandı

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davada aldığı ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davada kritik gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN 'SİYASİ YASAK' DA ALDIĞI CEZA İSTİNAFTA ONANDI

Yaklaşık 2.5 yıldır devam eden sürecin ardından İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme, 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası şeklinde güncellenmesine hükmetti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Hadi hayırlı olsun başkanım kolları sıva

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ohhh, misss

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Tatil sana çok yakışıyor Eko , kış geliyor Silivri soğuk olur..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne hikmeti hüda ise silkeliyorlar silkeliyorlar düşmüyor size göre. Bakalım bşraz daha silkelenince neler olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Hadi meydanlara samancılar size iş çıktı algı tiyatro zamanı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
