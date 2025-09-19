İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'ndan aldığı ceza onandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davada kritik gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN 'SİYASİ YASAK' DA ALDIĞI CEZA İSTİNAFTA ONANDI

Yaklaşık 2.5 yıldır devam eden sürecin ardından İmamoğlu'nun aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme, 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası şeklinde güncellenmesine hükmetti.