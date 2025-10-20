Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, 'Sahte diploma' davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı. Olaylı duruşmada ara karını açıklayan hakim davayı 8 Aralık'a erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploması davası 8 Aralık'a ertelendi.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi. Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık, bariyerleri yıktı. Jandarma ile kabalalık arasında arbede yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN AİLESİ SALONU TERK ETTİ

Yaklaşık bir saat aranın ardından 2'inci salonda başlayan duruşmaya avukatlar itirazda bulundu. Daha büyük bir salon talep eden avukatlara hakim, "Birinci salonda teknik bir sorun var" dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, partililer ve bazı avukatlar salonu terk etti. Duruşmadan çıkan partilelilerden biri hakime seslenerek, "Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı almıştır" dedi.

"SANIĞI SALONA GETİRİN"

Bir süre hakimle konuşan avukatlar topluca duruşma salonunu terk etti. Hakim ise jandarmaya talimat vererek, "Sanığı salona getirin" dedi. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen İmamoğlu salona gelmeyince Hakim, "Sanığın duruşmaya gelmeme gibi bir durumu yok" dedi.

İMAMOĞLU: SAVUNMA YAPMAK İSTEMİYORUM

Duruşma öncesi yaşanan gerginliklere değinen İmamoğlu, "Salon küçüklüğü sebebiyle içeri giremeyen avukatlarım oldu. Avukatlarım burada olmadan da benim savunma yapma imkanım yok. Avukatlarımın yokluğunda savunma yapmak istemiyorum" dedi.

