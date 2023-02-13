Hatay'da incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, "Biz İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem." ifadelerini kullandı. Olası Marmara depremine ilişkin ise İmamoğlu, "Mesele biz kendimize binalar yapmadık, tabutlar yaptık. Bugün onun acısını yaşıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Hatay'da incelemelerde bulundu. İBB Koordinasyon Merkezi'nden Halk Tv canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, olası Marmara depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE GECE RAHAT UYUYUN DİYEBİLSEM"

İmamoğlu, "İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?" sorusuna, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem" yanıtını verdi. İmamoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İstanbul 99 depremiyle derinden hissetti ve yaşadı. O an itibarıyla 23-24 yıla doğru gidiyor artık, bu sene Ağustos ayında 24 yıl olacak. 24 yıldır depremin İstanbul için ne ifade ettiğini biliyor ve o tarihten bu yana da defalarca atılan adımlar, çizilen yol haritaları konuşuldu, hayata geçirildi, lağvedildi. Bugün gelinen noktalarda, gelir gelmez ilk yaptığımız şeylerden biri var olan deprem raporlarını İBB tarafından yapılmış raporları incelemek, onlardaki bulguları tekrar analiz etmek ve bunun üzerinden nasıl bir yol haritasını İstanbul'a çizebiliriz, gelecek stratejisi olarak ortaya koyabiliriz diye çalışmalar yapmak oldu. Sağlam bir deprem çalıştayı yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Ortak masa toplantılarıyla analizlerimizi yoğunlaştırdık.

"90 BİNİN ÜZERİNDE YÜKSEK HASARLI BİNA VAR"

Şuna kanaat getirdik: Ne yazık ki İstanbul 21 yılda hak ettiği derecede yol alamamıştı. Bu hızla devam ettiği takdirde İstanbul'un komple yenilendirilmesi ya da güçlendirilmesi için 100 yıla ihtiyacımız var. 100 yıl sonra zaten yeniden yapılması gereken birçok noktası olacak İstanbul'un. Biz yaptığımız araştırmalarla yüksek hasarlı, yıkılmak üzere olan 90 binin üzerinde bina olduğunu tahminini kamuoyuyla da paylaştık. Bu konuda arayışlarımız sürdü.

"HERKESİN İÇİNDE OLMASI GEREKEN O SÜRECİ SAĞLAYAMADIK"

Yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde tümden siyaset üstü hareket etmeyi, birbirimize destek olmayı öngören açıklamalarla hareket ettik. Günün sonunda yapılan planlar vs. adımlar attık. Ama şunu söylemek zorundayım. Attığımız her adımla dahi gittiğimiz yol istediğimiz bir yol, uzunluk değil. 90 bin yapının güçlendirilmesi ya da yenilenmesi gereken İstanbul'un bir seferberliğe ihtiyaç duyduğunu Bakanlık ile yaptığım görüşmelerde ve sunumlarda aktardım. İstanbul'da deprem meselesini bir çatı halinde, bir komisyon, bir konsey gibi tek bir merkezden yönetilmesinin şart olduğunu, bunun taraflarının hepsinin orada olması gerektiğini, Bakanlığın bu işe liderlik yapması gerektiğini ancak bu hızın bizi başarıya ulaştıracağını söylemiştim. Herkesin içinde olması gereken o süreci sağlayamadık.

"ACİLEN YOL ALMAMIZ GEREKİYOR"

Vatandaşımızın da bazı reflekslerini rehabilite etmesi lazım. 'İstediğimi kazanamıyorum' diye imza atmayıp bir binanın yenilenmesini engelleyen vatandaşlarımız, bunun bir rant meselesi olmadığını anlamalı. Acilen yol almamız gerekiyor. Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunun bugünü yoktur, yarını yoktur. Şu anı vardır. Öyle başlamamız gerekir. Bir iki hafta içerisinde elimizdeki envanterle yapmamız gerekenleri siyaset üstü bir tavırla planımızı programımızı yineleyerek açıklamasını yapacağız.

"BİZ KENDİMİZE BİNALAR YAPMADIK, TABUTLAR YAPTIK"

İnsanımızı kaybetmenin altında yatan mesele öyle afetin büyüklüğü meselesi değildir. Mesele biz kendimize binalar yapmadık, tabutlar yaptık. Bugün onun acısını yaşıyoruz. Doğru teknolojiyle yapılan hiçbir yapı insanın hayatına mal olmaz, belki hasar alır ama hayatına mal olmaz.

"ESAS OLAN BU ŞEHRİ GÜÇLÜ KILMALIYIZ"

Şimdiye kadar Kanal İstanbul yerine depremi konuşsaydık çok yol almıştık. Vaktimizi çalan o kadar kötü kavramlar var ki bunlarla mücadele etmeliyiz. Esas olan bu şehri güçlü kılmalıyız."