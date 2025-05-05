İmamoğlu'ndan CHP kurultayı ifadesi: 9 soruya tek yanıt verdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada Ekrem İmamoğlu ifade verdi.

9 SORUYA TEK CEVAP VERDİ

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu. İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

"3-5 İSİM YENİ BİR DOSYADA SAHNEYE ÇIKARILIYOR"

Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.

LONDRA GEZİSİ SORULDU

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

"AKIL DIŞI BEYANLAR"

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir? Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir."

ŞİMDİYE KADAR 90 KİŞİ İFADE VERDİ

Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

NE OLMUŞTU?

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal'ın 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelere başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında bazı CHP'li yöneticiler şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

"CHP Kurultayı'na rüşvet yoluyla irade fesadı karıştırıldığı" iddiasıyla başlayan davanın ilk duruşması 17 Nisan'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP kurultayının iptali talebiyle açılan dava 26 Mayıs'a ertelenmişti.

Ayrıca CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için de mahkemeye başvurmuştu. Dilekçede, CHP Genel Başkanı Özel ve parti yöneticilerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edilmişti.