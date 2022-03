ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: Eko İklim Zirvesi önemli bir yolu açacak

Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı', 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da yapılacak. Siyaset dünyasından iş dünyasına, akademisyenlerden öğrencilere, sivil toplum örgütlerinden organize sanayi bölgelerine kadar geniş bir alanda dünya çapında konukları da ağırlayacak olan Zirve'de 2 bin katılımcı, 50 bin çevrim içi ve uzaktan ziyaretçi yer alacak. 4 bin metrekarelik alanda, ' Ekonomi ve İklim Değişikliği' temalı fuar ve İklim Müzesi kurulacak. Ulusal ve uluslararası 200'den fazla konuşmacının katılacağı yirmiyi aşkın oturum yapılacak.

YILMAZ: YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Zirve için geri sayımın hızlandığı bugünlerde her kesimden yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Zirve'nin Türkiye için önemli bir kalkınma hamlesi olarak görülebileceğini ifade eden Yılmaz, "30-31 Mart, iklim ve çevre değişikliği ile ilgili bitişin değil başlangıcın günü. Türkiye'nin karbon nötr olarak ilan ettiği yıl 2050. Bu toplum, bundan sonra bu duyguyla yaşayacak. Her üç ayda bir etkinlikler devam edecek. Bu Zirve'nin sonuç bildirgeleri yayınlanacak, toplumun her kesiminin tartışması planlanacak, çünkü bu Zirve'nin sahibi toplumun tamamıdır" dedi.

Halil İbrahim Yılmaz, zirveye ilişkin şu değerlendirmeler de bulundu: "Bu etkinlik, Türkiye'de katılımcı kültürle yapılan ilk etkinlik aslında. Toplumun bütün kesimleri; iş örgütleri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, gençler, üniversiteliler, kadınlar, çocuklar, gelecek yüzyılın en önemli konusu için bir araya geldiler. Bu topraklarda 500 yüzyıldır çevre ve iklim bilinci var; Kanunnamelerde var. 1937'de Mustafa Kemal Atatürk geri dönüşüm tesisi kuruyor. Farkındalığı zirvede olan bir toplumun dünyanın yeni gündemine giren bir konuyla alakalı sorumluluk alması anlatılacak.

"TÜKETİME UYGUN ÜRÜN GELİŞTİRİLMELİ"

İklim ve çevre bilinci hassasiyeti zirvede olan bir toplumuz ama Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de oybirliği ile imzalanmasından sonra Yeşil Mutabakat sürecinin ticarete etkisi üzerinden bir farkındalık, işi hızlandırdı. İş dünyasının ihracatının yüzde 42'sini yaptığı Avrupa Birliği'ne karşı Yeşil Mutabakat süreci ile ilgili karbon vergilerinin yaptırımlardan etkilenmemesini planlamak maksadıyla, iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi çağrısıyla başladı süreç. Bununla sınırlı değil. Bahsettiğim yüzde 42'lik ihracattan 30 yıllık karbon nötr süreçte toplam doğacak vergi belki 60 milyar avro ama iklim değişikliğinin tüketiciye etkisi üzerinden hesapladığımız zaman yüzde 94 düzeyinde çevre ve iklim bilinci olan bir toplumda tüketim kültürünü etkilemek olarak değerlendirdiğimiz zaman 600 katrilyon avroluk rakamlardan bahsetmek durumundayız. Bu konu sadece AB'nin uyguladığı vergi ile ilgili değil tüketim kültürüne uygun ürün geliştirme ve bu ürünlerinin finansmanını sağlama, dönüşüm sürecini planlamayla ilgili bir zirve olacak.

"TÜRKİYE'NİN KALKINMA HAMLESİNİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bu zirvede dünyanın ilk iklim değişikliği fuarının yapılma nedeni, buralardaki iyi örnekleri dünyaya tanıtmak, katılımcı bir kültürle, konuyla ilgili bütün uzmanların, deneyim paylaşması; yeşil dönüşüm sürecinin finansmanını doğru projelerle yakalamak, dünyadan gelecek olan kredilerin yerel finansman kuruluşları tarafından KOBİ'lere, organize sanayi bölgelerine, üreticilerine aktarılma sürecini kolaylaştırmak için bir zirveye dönüştürme nedenimiz de bu. Sanayi devrimini kaçırmış Türkiye için yeşil dönüşüm bir fırsat olabilir. Genç nüfusta iklim farkındalığı yüzde 95 olan Türkiye bu şansı iyi değerlendirirse işsizlik azalabilir, yeni imkanlar yakalayabiliriz. Türkiye'nin kalkınma hamlesine bir fırsat olarak gördüğümüz için bu süreci yönetiyoruz.

"VERGİLER KOBİ'LERE KALSIN"

Yeşil mutabakat süreci biliyorsunuz karbon vergileri oluşturacak, sınırda vergiyle beraber çelikten demire kadar konteyner başı vergiler oluşturulacak. 50 avrodan başlayan vergiler oluşturulacak. Bu, bizim küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin karşılayabileceği rakamlar değil. Dolayısıyla bu Yeşil Mutabakat sürecinin vergilendirilmesinden mağdur olacak olan üyelerimizi finansmanla buluşturup dönüşümlerinin sağlanmasıyla ilgili bir süreci yönetmek istiyoruz. İhracat yapan KOBİ'lerimizin dönüşümünün finansmanını sağlamak istiyoruz ki kolay ihracat yapsınlar. Bugün Avrupa'da birçok rafta geri dönüşümden ürünü olmayan işletmeler yer alamıyor. Yani AB'nin Yeşil Mutabakat'tan dolayı bir yaptırımı olmazsa bile ihracat yapabilmemiz için bu sürece, bu hassasiyete uygun ürünler üretmek zorundayız. Bu üretme zorunluluğun altyapısını oluşturmak için de bu zirveyi planladık.

"POLİTİK TARTIŞMA OLMAMASI FAYDA GETİRDİ"

Karbon nötr süreç kolay yönetilebilecek bir süreç değil ama farkındalığımızla beraber karbon nötr süreçle ilgili ürettiğimiz karbon kadar sorumluluk alma duygusuyla süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu zirve de karbon nötr bir organizasyon olacak. Türkiye, bu konuda hassasiyeti çok yüksek bir ülke. Bu konuda karbon üreten işletmelerin karbon sürecini nötrleyecek farkındalıkları da yönetme arzusuna şahidiz.

Tüm kesimlerin ilgisi çok yüksek. İklim, politik tartışmaların alanı değil, kuralların yeni konulduğu bir alanda A partisinin, B partisinin farklı görüşleri oluşmuyor. Bu konuyla ilgili oluşacak politikalara oy birliği ile destek verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Paris İklim Anlaşması'nı oybirliği ile kabul etti. Bu Zirve'de de toplumun her kesiminden, farklı siyasi partilerden temsilciler bu konudaki farkındalıkla ilgili konuşacak. Kamu yöneticileri yeşil dönüşüm sürecinin finansmanını, teşviklerini anlatacaklar burada. Karşılıklı bir dayanışmayla süreç yönetilmiş olacak, politik tartışmaların uzağında bir konunun olması toplumsal desteğin yüksek olmasını sağladı.

"GENÇLER İÇİN DE ÖNEMLİ ETKİNLİKLER VAR"

Bu Zirve'de başka bir gerçek daha var. Türkiye'de toplumsal desteği yüzde 97 olan elektrikli araç TOGG'un davet edildiği bir Zirve bu. O açıdan da sanayi devrimini kaçırmış olan bir toplumun yeşil dönüşüm sürecine bir otomobille öncü olabilme iradesini, kendi ürününü görebilecek bir Zirve'ye dönecek. Bununla da sınırlı kalmayacak. 101 yeşil etkinlik olacak. Üretim ve sanayi ile ilgili 30 oturumda 200 konuşmacı bu konuyla ilgili birikimlerini paylaşırken etkinlik alanında 30 binden fazla genç, 101 ayrı etkinlikle yeşil dönüşüm sürecini kültür ve sanatla anlatacak. Çünkü kültür ve sanatın olmadığı bir süreci toplumun anlama şansı yoktur. Ayrıca İklim Meydanı'nda önemli konu ve renkli etkinlikler yapılacak.

On binlerce gencin çevre ve ikilim sürecinde farkındalığını gördüğü andan itibaren AB'nin uyguladığı vergilerden çok daha ciddi bir denetleyici kuruluş olduğunu görecekler. Zaten toplum, vergi olmasa bile karbon nötr olmayan bir kıyafeti almayacak. Bu dönüşümün etkileşim olacağı bir zirveye dönecek.

Bütün kurumların, kuruluşların, sivil toplumun örgütlerinin, akademisyenlerin, öğrencilerin bir araya gelerek ortak olarak organize ettiği, katılımcı bir kültürle organize ettiği ilk zirveyle tanışacak bu toplum. Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarında yüzlerce iyi örnekle dünyadaki dönüşüm sürecini fırsata çevirmeye çalışan Türkiye üreticilerinin ürünleriyle tanışacak bu toplum.

"EKO İKLİM BAŞLANGIÇ OLACAK"

30-31 Mart, iklim ve çevre değişikliği ile ilgili bitişin değil başlangıcın günü. 2050 yılını ilan etti Türkiye, karbon nötr olarak. Bu toplum bundan sonra bu duyguyla yaşayacak. Her üç ayda bir etkinlikler devam edecek. Bu zirvenin sonuç bildirgeleri yayınlanacak, toplumun her kesiminin tartışması planlanacak. Çünkü bu zirvenin sahibi toplumun tamamı. 30 yıllık bir sürecin ilk adımı olduğu için çok değerlidir ve her 6 ayda bir bu konu ile ilgili farkındalık devam edecek."

