Edirne'de Tarihi Kervansaray 10 Yıllığına Kiralandı

Edirne İl Genel Meclisi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın sosyal ve kültürel tesis olarak kullanılmak üzere İl Özel İdaresince 10 yıllığına kiralanmasını oy birliğiyle kabul etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen eylül ayı toplantısında, Edirne Valiliğinin kervansarayın kiralanmasına ilişkin talebi görüşüldü.

Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tarihi kervansarayın müze, tiyatro, kafe ve restoran gibi sosyal ve kültürel amaçlarla değerlendirilmesi planlanıyor.

Kervansarayın İl Özel İdaresince 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca çeşitli komisyonların hazırladığı raporlar görüşüldü.

Raporlarda, Keşan'ın Karasatı köyündeki şehitliğin yeniden düzenlenmesi, bazı ilçelerde tarımsal yapılara verilen ruhsatlar, köylerin içme suyu ve kanalizasyon altyapıları ile okullardaki bakım, onarım ve doğal gaz dönüşüm çalışmaları ele alındı.

AK Parti önceki dönem Edirne İl Genel Meclisi Üyesi ve Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ da meclisi ziyaret ederek üyeleri, 25 Eylül'de Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Karabağ Savaşı'nın Balkanlar'a Etkisi" konulu anma ve konferans programına davet etti.

Kaynak: AA