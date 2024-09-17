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Ekmek Bıçağı Gözüne Battı: 5 Yaşındaki Emsal Y. Hastaneye Sevk Edildi

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İnegöl'de 5 yaşındaki Emsal Y., mutfaktan aldığı bıçakla oynarken gözüne bıçak battı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk, gözündeki derin yara nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mutfaktan alıp oynadığı bıçak gözüne batan Emsal Y. (5), hastanede tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta Emsal Y.'nin mutfaktan alıp oynadığı ekmek bıçağı sol gözüne battı. Oğlunun gözünden yaralandığını fark eden annesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, gözüne pansuman yaptıkları çocuğu, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Burada muayenesi yapılan Emsal Y., gözündeki yaranın derin olması nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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