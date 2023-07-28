(ek fotoğraflarla) Erdoğan: Son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 16'ncısı düzenlenen IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk. Çifte standardın, adaletsizliğin ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık Her zaman şu inançla olduk. Korkaklar, zafer anıtı dikemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 Temmuz'da başlayan IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın kapanış törenine katıldı. Kapanış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çok sayıda bakan, milletvekili ve konuk ülkelerden yetkililer yer aldı. Savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık bin firmanın katıldığı fuarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çifte standardın, adaletsizliğin ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her zaman şu inançla olduk. Korkaklar, zafer anıtı dikemez" ifadelerini kullandı.

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MESLEK LİSELERİNDEN BAŞLATTIĞIMIZ İHTİSASLAŞMAYI YÜKSEK ÖĞRENİM SEVİYESİNDE DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde hedefimizi ihracatın artırılmasıyla birlikte, savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik. Bu amaç doğrultusunda yerli imkanlardan ve milli teknolojilerden azami ölçüde faydalanmasını sağlayacağız. Sistem bazında belli bir olgunluğa ulaşan sektörün teknolojik derinliğinin de artmasına ağırlık vereceğiz. Ülkemizin farklı yerlerindeki birbirini tamamlayan teknolojileri ve kabiliyetleri bütünleştirerek sanayi alt yapısını daha ileri taşıyacağız. Hedeflenen sistem ve alt sistemlerde tabana yayılmış bir tedarik zinciri yönetimi tesis edeceğiz. Özellikle yurt dışında ortak üretim, ortak geliştirme, teknoloji ve tecrübe transferini içeren birlikte geliştirme, birlikte büyüme ve birlikte başarma yaklaşımını hayata geçireceğiz. Çok erken yaşlardan itibaren evlatlarımızı savunma sanayi sektörüyle tanıştırarak TEKNOFEST gençliğinin yetiştirilmesine öncülük edeceğiz. Meslek liselerinden başlattığımız ihtisaslaşmayı yüksek öğrenim seviyesinde daha da geliştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle kara, deniz, havacılık ve uzay lojistik destek güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyen tüm firmalarımızı tekrar tebrik ediyorum" diye konuştu.