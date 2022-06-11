(ek bilgiyle) - Esenyurt'ta akılalmaz olay; Yeni detaylar ortaya çıktı - Haberler

ESENYURT'ta, geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadının "Şok geçirerek" tekrar hafızasının yerine gelmesi için akrabaları kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis işlem başlattı. Yapılan incelemede kadının evinin banyosunda düştüğü ve hafızasının belirli aralıklarla gidip geldiği fakat hastaneye götürülmediği tespit edildi. Akrabalarının silahlı saldırı düzenleyerek kadının hafızasını yerine getirmeyi kendilerinin düşündüğü anlaşıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Servis aracının arkasına saklanan biri, sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip, kaçtı. Olayda şans eseri 2 kadın da yara almadı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırganın kaçtığı ve 2 kadının olay sonrası yürüyerek yollarına devam ettiği anlar bir işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.

ŞOK YAŞAMASI İÇİN ATEŞ ETMİŞLER

GÖZALTINA ALINDI

"SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"

Dükkanın da oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyleyen Ramazan Özdoğan, "Sabah dükkanımı açtım. Silah seslerini duydum. Dükkan çıkıp, baktığımda hiçbir şey görmedim. Olayın neden olduğun bilmiyorum. Kurusıkı tabanca ile ateş edildiğini öğrendim" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel