Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Kaçmaya Çalıştı, Yakaladı

Ehliyetsiz Sürücü Kaçmaya Çalıştı, Yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, takip sırasında refüje çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Sürücüye toplamda 27 bin 678 lira ceza kesildi, babasına ise 18 bin 678 lira ceza uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü, takip sırasında refüje çarpınca araç inip, yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. 16 yaşında ehliyetsiz direksiyon başına geçen ve kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan A.Y.'ye, 27 bin 678 lira, araç sahibi babasına ise 18 bin 678 lira ceza yazıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki 16 R 6190 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenerek sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtara uymayan sürücü, Bursa istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü hafif ticari araç, takip sırasında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücünün yapılan kontrolünde ehliyetsiz 16 yaşında A.Y. isimli çocuk olduğu tespit edildi. Ayrıca polisin incelemesinde A.Y.'nin, babasına ait aracı habersiz şekilde aldığı belirlendi. A.Y.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 18 bin 678 TL, 'dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek'ten 9 bin 267 TL ceza kesildi. Araç sahibi babasına da 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak'tan 18 bin 678 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı

Milli yıldızdan maç sonu Kurtlar Vadisi itirafı
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Vincenzo Montella gözünü oraya dikti: Hedefimiz mart ayındaki play-off'lar

Gözünü şimdi de oraya dikti: Hedefimiz...
Müzikalde şok iddia! Mine Koşan sahneye geç çıktı, kadrodan çıkarıldı

Sahneye geç çıkma iddiası büyük krize yol açtı: Görevine son verildi
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.