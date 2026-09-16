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EGM'de 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı yapıldı

EGM'de 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, kurumlar arası koordinasyon, önleme faaliyetleri ve ulusal-uluslararası veriler ele alındı.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, kurumlar arası koordinasyon, önleme faaliyetleri ve ulusal-uluslararası veriler ele alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2026 Türkiye Uyuşturucu Raporu Değerlendirme Toplantısı'nın Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplantıda, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretine karşı yürütülen operasyonel faaliyetler, uyuşturucuyla mücadele politikaları, birimler arası koordinasyon, eğitim ve önleme çalışmaları değerlendirildi.

Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde elde edilen verilerin de kapsamlı biçimde ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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