Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
Güncelleme:
Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da öğrenciler, ikinci dönemin 'Bayrak Sevgisi' temasıyla okula Türk bayraklarıyla geldi. Okullarda yapılan törenlerde İstiklal Marşı okundu, öğrenciler şiirler sundu.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Konya'da öğretmen ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulmasıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla geldi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu'nda kırmızı-beyaz kıyafet giyen öğrenciler, sınıflarında öğretmenlerinden günün anlam ve önemini öğrenerek, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende, öğrenciler şiir okudu, Türk bayrağı açıldı, gökyüzüne Türk bayrağı temalı balonlar bırakıldı.

Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

Aksaray

Aksaray Naci Abay İlkokulu'nda düzenlenen programa Vali Murat Duru, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan katıldı.

Protokol üyeleri öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

Vali Duru, eğitim ve öğretim yarıyılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Karaman

Karaman Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda öğrenciler, okula ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

Öğrenciler, havanın yağışlı olması nedeniyle sınıflarında İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından dersbaşı yapıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
