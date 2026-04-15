Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

Van Valiliği önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, saldırıyı kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, olayın eğitim camiasını derinden üzdüğü söyledi.

Şiddetin toplumda yaygınlaşmaması gerektiğini belirten Uca, "ABD gibi ülkelerde sıklıkla görülen silahlı okul baskının bir benzerinin ülkemizde gerçekleşmesi, bugüne kadar yaşananlar sebebiyle görevleri başında can güvenliği endişesi taşıyan eğitim çalışanlarını daha büyük bir endişeye sevk etmektedir." dedi.

Hakkari

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir araya Eğitim-Bir-Sen üyeleri, okula yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Sendikanın şube başkanı Nihat Gür, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının şiddet olaylarının yaşandığı alanlara dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Olayın üzüntü verici olduğunu dile getiren Gür, "Öğretmenin itibarsızlaşması toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan 'Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı terk edildi. Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan, şikayet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü." diye konuştu.

Muş

Atatürk Çocuk Parkı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, yaptığı açıklamada, kitlesel eylem kararı aldıklarını ifade etti.

Barışan, " Siverek'te eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırı, bir kez daha göstermiştir ki okullarımızda eğitimcilerimize ve öğrencilerimize yönelen şiddet artık münferit değil, yaygın bir toplumsal sorundur. Bu durum, toplumsal çürümeyi açıkça gözler önüne sermektedir." şeklinde konuştu.

Bitlis

Tatvan Kaymakamlığı binası önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri saldırıyı kınadı.

Türk Eğitim-Sen İl Şube Başkanı Nedim Emektaroğlu, yaptığı açıklamada, "16 vatandaşımızın yaralanmış olması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."ifadelerini kullandı.