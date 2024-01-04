Eğitim Sen'in Yeni Genel Başkanı Kemal Irmak Oldu... "Mücadele Hattımızı Kamusal, Laik ve Bilimsel, Anadilde Eğitim Meselesine Yoğunlaştıracağız"

Haber : DİLAN KUTLU/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim Sen) 12. Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen Merkez Yürütme Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Sendikanın yeni genel başkanı Kemal Irmak oldu. Irmak, "Ak Parti hükümeti ve saray, birçok alanda birçok farklı dil kullandı. Eğitim alanında özellikle başından beri 'dindar ve kindar nesil yetiştirmek' üzere bir kurguları vardı. Eğitim alanında başka bir dil hiç kullanmadılar, başka gömlek giymediler. Eğitim Sen mücadele hattını bundan sonra kamusal, laik ve bilimsel, anadilde eğitim meselesine yoğunlaştıracaktır" dedi.

Eğitim Sen'in 22-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Merkez Yürütme Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Yeni görev dağılımında yeni genel başkan Kemal Irmak oldu. Önceki Genel Başkan Nejla Kurul, genel başkanlık koltuğunu Kemal Irmak'a devretti. Diğer görevlendirmeler ise şöyle:

"Genel Sekrekreter Zülküf Güneş, Genel Mali Sekreter Ramazan Gürbüz, Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş, Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Özlem Tolu."

Sendikanın önceki yönetiminden sadece iki kişi yeni yönetimde yer aldı. Genel Başkan Kemal Irmak, "Bizde yüzler değişir, gelir gider ama sendikanın mücadele kararlılığı değişmez" dedi.

"AVRASYACI, ANTİ-EMPERYALİST OLDULAR AMA EĞİTİM ALANINDA BAŞKA BİR DİL HİÇ KULLANMADILAR"

Kemal Irmak, iktidarın eğitim politikalarını, sendikanın hedeflerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı:

"Yusuf Tekin, aslında yarım kalmış şeyleri tamamlamak üzere gelmiş bir bakan. AK Parti hükümeti ve saray, birçok alanda birçok farklı dil kullandı. Avrasyacı oldular. Anti-emperyalist oldular ama eğitim alanında özellikle başından beri 'dindar ve kindar nesil yetiştirmek' üzere bir kurguları vardı. Eğitim alanında başka bir dil hiç kullanmadılar, başka gömlek giymediler. Yusuf Tekin de 'eğitim ve kültür alanında iktidar olamadık' dedikleri yerde eğitim alanındaki, kafalarındaki iktidarı perçinlemek üzere kendisine görev verilmiş bir bakan, çok cesaretle de bütçe görüşmelerinde 'Sizin tarikat cemaat dediğimiz bizim de STK dediğimiz bu kurumlarla protokollerimiz devam edecek' dedi.

Mesele sadece onunla ilgili değil gün geçmiyor ki bu ülkede kamusal alan yeterince çocukların barınma ihtiyacını karşılamadığı için, bu alanları dolduran cemaatlere ve onların yan kuruluşu olan STK'ları diye tanımlayabildikleri dernek ve vakıfların kurumlarında birçok vaka, istismar yaşanıyor. Yoksul çocuklar oralara mecbur bırakılıyor. O yüzden Eğitim Sen mücadele hattını bundan sonra kamusal, laik ve bilimsel, anadilde eğitim meselesini yoğunlaştıracaktır.

"BUGÜNE KADAR HİÇBİR CİDDİ DURUŞ VE ÇIKIŞ SERGİLEMEDİLER AMA UMUDUMUZ VAR"

Irmak, iktidarın eğitim politikaları konusunda siyasi partilerin ve eğitim sendikalarının da eksiklikleri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"İktidarın bu kadar bu alanda cesurca attığı adımlar karşısında CHP açısından ifade edeyim, altı oku vardır, onlardan bir tanesi de 'laiklik' ilkesidir. Bugüne kadar bu alanda birçok gedik açılmasına rağmen hiçbir ciddi duruş ve çıkış sergilemediler ama umudumuz var. 12. Genel Kurul'a CHP'nin Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı katılmıştı. Orada yaptığı açıklamalar artık onların da meseleye ciddiyetle baktığını düşünüyoruz en azından umut ediyoruz.

Elbette ki bizlerde bu ülkedeki inanç özgürlüğünü savunuyoruz. Ama inanç özgürlüğü bir inancın, bir mezhebin kendi yaşam tarzını başka inançları gölgeleyecek şekilde sürdürmesi olarak algılanıyor sanırım. Laik, demokratik ve bilimsel bir eğitim hattı çok önemli bütün toplum için önemli. Laikliğe karşı gedik açanların çocukları açısından da önemli.

"İMAM HATİPLEŞME HER YERDE..."

Eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte imam hatipleşme her yerde… Erzincan'da gittiğimiz her yerde imam hatip ortaokulları buraları doldurmak için çok özel çabalar harcandı. Aslında meselenin çok ciddi boyutta olduğunu ortaya çıkardı ama muhalefet bunu anlamakta geç kaldı. Bugün bizim de gözlemlerimiz bir miktar bunu herkesin anladığını düşünüyoruz."

"KAMUSAL, LAİK HATTA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Sendikanın hedefleri arasında öncelikle eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük hakları için mücadele edilmesi olduğuna dikkat çeken çeken Irmak, şöyle konuştu:

"Bütün meselemiz burada bitmiyor. Ekonomik gücümüz, satın alma gücümüz iyi olabilir ama toplumsal yaşam alanlarımız daraltılıyorsa, laiklik ve kamusal alana dönül bir saldırı varsa biz de daha çok mücadele hattımızı kamusallığın… Nedir bu kamusallık? Bugün birçok tarikat ve cemaat yurdundan bahsediyoruz oysa devletin asli görevidir, çocukların ulaşılabilir bir eğitim hakkının sağlanması ve aynı zamanda barınma hakkının verilmesi. Aynı zamanda o okula gelen çocukların karınlarının doyurulma hakkının verilmesi gibi birçok sorun var. Bunlar kamusal haktır. Bizim bu kamusal mücadeleden kastettiğimiz de budur. Yeterince yurt yapılması yeterince bu çocukların başka yerlere muhtaç kalmayacağı bir eğitim hakkının kazanılması gibi… Bu hatta da mücadelemiz devam edecek."

KEMAL IRMAK KİMDİR?

Uzun yıllar Erzincan'da sınıf öğretmenliği ve idarecilik yaptı. Erzincan'ın merkeze bağlı Geçit beldesinde 1999-2004 yılları arasında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden (ÖDP) belediye başkanlığı yaptı. EĞİT-SEN'in kuruluşunun ardından Erzincan'da aktif olarak sendika içerisinde yer aldı.