Eğitim-Sen Genel Başkanı Irmak, Turgutlu'daki silahlı saldırı sonrası MEB'i eleştirdi

(ANKARA) - Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki göstererek, "Görüldüğü gibi sayın bakan, kapıya bir güvenlikçi konulduğunda şiddetin önüne geçilmiyor. Bunu defaten söyledik. Sorun toplumsal ve çok katmanlı. Eğer bu sorun katmanlarının çözümüne yönelik hızlı, bilimsel ve pedagojik tedbirler alınmazsa bu vakalar yaşanmaya devam edecektir. Biraz da kendi kafanızdakiler dışında önerilenleri dikkate alın" dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusf Tekin'i eleştiren Irmak, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesi, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hepimizi derinden üzen bir şiddet vakası daha yaşandı. Okulun dışından, gene okulun bir öğrencisi tarafından ateş ediliyor ve çok sayıda öğrencimiz yaralanıyor. Öncelikle geçmiş olsun diyor, yaralı öğrencilerimize şifa diliyorum. Görüldüğü gibi sayın bakan, kapıya bir güvenlikçi konulduğunda şiddetin önüne geçilmiyor. Bunu defaten söyledik. Sorun toplumsal ve çok katmanlı. Eğer bu sorun katmanlarının çözümüne yönelik hızlı, bilimsel ve pedagojik tedbirler alınmazsa bu vakalar yaşanmaya devam edecektir. Biraz da kendi kafanızdakiler dışında önerilenleri dikkate alın. Siz bir şey kaybetmezsiniz. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz de hayatını, sağlığını kaybetmez."

Kaynak: ANKA