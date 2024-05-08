Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin geri çekilmesi talebiyle eylem yaptı.

Sloganlar atarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan grup adına konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitimde her gün şiddet olayıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, cuma günü 81 ilde iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli taslağının laik ve bilimsel eğitime, Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet'e aykırı olduğu gerekçesiyle bir araya geldiklerini kaydeden Özbay, taslağın geri çekilmesine ilişkin topladıkları imzaları bugün Bakanlığa teslim edeceklerini söyledi.

Özbay, yeni müfredat taslağının eğitim sistemini ideolojik bir bakış açısıyla şekillendirme tehdidi taşıdığını, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik ettiğini öne sürdü.

Müfredatların "eğitimin anayasası" olduğu değerlendirmesinde bulunan Özbay, eğitimin gerçek bileşenleri sürece dahil edilmeden, geçmişin değerlendirmesi ile ihtiyaç analizi yapılmadan, bilimsel tespitler ve pilot uygulama olmadan böyle bir değişiklik yapılamayacağını aktardı.

Eyleme destek veren Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil de "coğrafya, tarih, biyoloji, fizik, kimya, Türkçe, inkılap tarihi, Atatürk devrimleri toplandığında din kültürü kadar yer tutmayan bir müfredata müfredat denilemeyeceğini" ifade etti.

"İçinde Atatürk'ün, Cumhuriyet'in, yurttaşlığın olmadığı müfredat Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim müfredatı değildir, olamaz, sahtedir" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan sendika üyeleri konuşmaların ardından dağıldı.

Bu arada gruptakilerin, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi nedeniyle siyah "Şiddete Hayır" kokartları taşıdıkları görüldü.