Eğitim İş 20. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

(ANKARA) -Kuruluş yıldönümüne ilişkin Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada,"İlkelerinden taviz, kararlılığından ödün vermeden büyüyen Eğitim-İş, attığı her adımda Cumhuriyet'in eğitim emekçilerine emanet ettiği aydınlanma meşalesini taşımaya devam ediyor. Gerici odaklar, aydınlık yarınlarımızı karanlığa sürüklemeye çalışsa da 150 bin üyesiyle Eğitim-İş, Cumhuriyet'in ve emeğin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir." denildi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş), 20. kuruluş yıldönümüne ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül faşizminin ardından kurulan ilk sendika olan Eğitim-İş'e uzanan mücadele, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

"17 Ekim 2005'te aydınlık bir Türkiye umuduyla filizlendirdiğimiz Eğitim-İş, bugün 20. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kuruluşundan bu yana eğitim emekçilerinin güçlü sesi, Cumhuriyet ve emek mücadelesinin yılmaz savunucusu olarak büyüyen sendikamız, 20 yılda eğitim emekçilerinin ve Cumhuriyet'e bağlı yurttaşlarımızın gönüllerinde koca bir çınara dönüştü.Bu çınarın kökleri, yalnızca 20 yıl önceki kuruluşumuza değil, yüzyılı aşan sendikal mücadeleye dayanıyor. Encümen-i Muallim'den TÖS'e, TÖB-DER'den 12 Eylül faşizminin ardından kurulan ilk sendika olan Eğitim-İş'e uzanan mücadele mirası, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Eğitim-İş, "Söylemiyle etkin, eylemiyle cesur, temsiliyetiyle güçlü bir sendika" olma hedefiyle çıktığı yolda; yalnızca emek mücadelesi değil, aynı zamanda aydınlık yarınlarımızın temeli olan laik, bilimsel, çağdaş, kamusal, parasız ve karma eğitim hakkının da savunucusu olmuştur .Çünkü biliyoruz ki; özgür bireylerin, aydın yurttaşların yetiştiği bir ülke ancak bu yolla inşa edilebilir.

"Eğitim-İş, attığı her adımda Cumhuriyet'in eğitim emekçilerine emanet ettiği aydınlanma meşalesini taşımaya devam ediyor"

İlkelerinden taviz, kararlılığından ödün vermeden büyüyen Eğitim-İş, attığı her adımda Cumhuriyet'in eğitim emekçilerine emanet ettiği aydınlanma meşalesini taşımaya devam ediyor.Ülkemizi ve emekçi halkımızı ilgilendiren her konuda; emekten, demokrasiden, halktan ve Cumhuriyet'in devrimci ilkelerinden yana net ve kararlı bir duruş sergiledik. Bu duruşumuz, bizi bugünlere taşıyan onurlu mücadelemizin en güçlü teminatıdır.Bugün eğitim alanı, piyasacı ve gerici politikalarla kuşatılmak isteniyor.Zorunlu eğitim süresinin tartışmaya açılması, çocuklarımızın MESEM'ler aracılığıyla ucuz iş gücü haline getirilmesi, eğitimin tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi yapılmak istenmesi; laik ve bilimsel eğitim ısrarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermektedir.

"150 bin üyesiyle Eğitim-İş, Cumhuriyet'in ve emeğin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir"

Bugünün iktidar güçlerinin, eğitimde ve bilimde karşılarındaki en büyük engel olarak Eğitim-İş'i görmeleri, doğru yolda olduğumuzun en açık göstergesidir.Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, aydınlık yarınları emanet ettiği eğitim emekçileri olarak, karşı-devrimcilerin gözünde yarattığımız bu kararlı duruş, varlık sebebimiz ve gurur kaynağımızdır. İsmail Hakkı Tonguç'tan, Fakir Baykurt'tan, aydınlanma mücadelesine ömrünü adamış nice eğitim emekçilerinden devraldığımız mirası yarınlara taşımakta kararlıyız. Gerici odaklar, aydınlık yarınlarımızı karanlığa sürüklemeye çalışsa da 150 bin üyesiyle Eğitim-İş, Cumhuriyet'in ve emeğin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. "Tam bağımsız sendikacılık, tam bağımsız Türkiye" ilkesiyle hareket eden Eğitim-İş, gücünü ona güvenip omuz veren üyelerinden alıyor. Kuruluşumuzdan bugüne emeği geçen herkese, gücümüze güç katan değerli üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte büyüttüğümüz örgütümüz, inanıyoruz ki daha büyük zaferlerle taçlanacaktır.

Eğitim-İş'in mücadelesi, Cumhuriyet ve emek mücadelesidir. Yaşasın Eğitim-İş! Yaşasın Cumhuriyet! İlelebet Cumhuriyet!"