- Eğitim için daldılar, su altında çöp topladılar

ANTALYA - Akdeniz ÜniversitesiSualtı Topluluğu öğrencileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde deniz dip ve dere temizliği yaptı. Su altında poşetlere toplanan çöpler kamera ile de kaydedildi.

AÜ Sualtı Topluğu öğrencileri, yaz tatili döneminde de eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Kentin farklı noktalarında dalışlar gerçekleştiren öğrenciler, çevre temizliğine karşı da duyarlılık gösteriyor. Suyun altı kadar üstünün temizliğine de önem veren gençler, Konyaaltı ilesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki Arapsuyu 1 Deresi çevresi ve denizin içinde dip temizliği yaptı. Su altından plastik ve metal atıklar, dere kenarından ise alkollü içecek kutusu ve pet atıkların yoğunlukta olduğu görüldü. Öğrencilerin dip temizliğine Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu'da eşlik etti.

"Atık dolu"

Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Topluluğu aktif şekilde faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, hem eğitim hem de çevre bilinci aşılama adına etkinlikler yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Konyaaltı Arapsuyu Deresi kenarı ve sahile dalış yaptıklarını dile getiren Gökoğlu, " Dere kenarına gelenler burada piknik yapıyor, çöplerimi oraya atıyorlar. Son dalışımızda derenin kenarında temizlik yaptık. Denizi kullananlar atıkları götürmek yerine bırakıyorlar. Alkol kutusu ve pet şişelerin içine çakıl doldurup dereye atıyorlar. Nihayetinde tüm atıklar, denize ulaşıyor. Orada akvaryumun su aldığı boru var ve onun çevresi tamamen atık dolu. Sigara izmariti, plastik atıklar, pet şişeler, çocuk bezi, ıslak mendil var. Bu çöpleri gören öğrencilerimizin içi elvermiyor. Her dalışta o çöpleri dışarı çıkarıyorlar "diye konuştu.

"Üzüldük"

Her dalışta öğrencilerin bu dip temizliğinin rutin haline geldiğini ifade eden Gökoğlu, " Bu manzarayı görünce duyarsızlığımıza üzülüyorum. Antalya gibi dünyanın en güzel kentlerinden birinin mahvedilişine üzülüyorum" dedi.

Arapsuyu 1 bölgesien dalışa geldiklerini belirten Türkmenistan uyruklu öğrenci Atabey Atabeyev," Bu güzellikler içinde, çöpleri görünce kendimizi kötü hissettik.İnsanlarımız biraz daha duyarlı olsun" ifadelerini kullandı.