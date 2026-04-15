Eğitim Gücü Sen'den Okul Saldırıları Sonrası 3 Günlük İş Bırakma Kararı

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından eğitimde güvenlik krizinin derinleştiğini belirterek, 15-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma kararı aldığını açıkladı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), son iki günde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırılara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Sendika, eğitim kurumlarında güvenlik sorununun "alarm veren bir noktaya" ulaştığını belirtti.

Açıklamada, 24 saat içinde iki farklı ilde okulların silahlı saldırıların hedefi haline gelmesinin yaşananların münferit değil, yapısal bir güvenlik krizinin sonucu olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda gerçekleşen saldırıda öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Artık sözün bittiği noktaya gelinmiştir" denildi.

Sendika, eğitim çalışanları ve öğrencilerin can güvenliğinin açık şekilde tehdit altında olduğunu vurgulayarak, yalnızca açıklama yapılmasının ya da geçici tedbirlerin yeterli olmadığını kaydetti.

3 gün iş bırakma kararı

Eğitim Gücü Sen, daha önce alınan 2 günlük iş bırakma kararının ardından yeni gelişmeler doğrultusunda eylemi genişlettiğini duyurdu. Açıklamada, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 15-17 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi yapılacağı bildirildi.

Bu kararın yalnızca bir tepki değil, eğitimde şiddetin sona ermesi ve okulların güvenli hale getirilmesi için ortaya konulan güçlü bir irade olduğu vurgulandı.

"Okullar sahipsiz değil"

Açıklamada, "Okullarımız sahipsiz değildir. Eğitim çalışanları yalnız değildir. Bu ülkenin çocukları güvensiz ortamlara mahküm edilemez" ifadelerine yer verildi.

Eğitim Gücü Sen, yetkililere çağrıda bulunarak eğitim kurumlarında kalıcı ve etkili güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesini, caydırıcı yasal düzenlemelerin uygulanmasını ve eğitimde şiddete karşı somut adımlar atılmasını istedi.

Sendika, eğitim çalışanları ve öğrencilerin güvenliği sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA