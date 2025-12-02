Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Partici'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli kamu personelinin haklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Partici, "Engelli bireylerin daha eşit ve aktif bir şekilde yer alabilmeleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkan Yardımcısı Resul Partici, açıklamasında, "Engelli bireylerin yalnızca istihdam edilmesi değil, hak ettikleri değeri görmeleri, liyakat esasına göre yükselmeleri ve ayrımcılıktan arındırılmış bir çalışma ortamına kavuşmaları da son derece önemlidir. Ne yazık ki, kamu kurumlarında engelli bireyler hala görünmez kılınmakta, potansiyelleri değerlendirilmemekte ve çoğu zaman yalnızca istatistikleri süsleyen rakamlar olarak görülmektedir. Engelli bireylerin üretken, bağımsız ve onurlu bir yaşam sürebilmeleri için yalnızca iyi niyetli söylemler değil, kararlı ve kapsayıcı politikalar gereklidir. Bu bağlamda, sıraladığımız taleplerin karşılanması artık bir lütuf değil, anayasal bir zorunluluktur. Kamuda bir kısım çalışana 15.01.2023 tarihinden itibaren verilen 3600 ek gösterge, kadro ve derecesine bakılmaksızın kamuda çalışan tüm engelli personele verilmelidir. Kamuda çalışan engelli personeller, kadro ve derecesine bakılmaksızın yeşil pasaport uygulamasından faydalandırılmalıdır. Engelli öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik unvanlarına erişim süreleri, emeklilik durumları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir. Engelli öğretmen atamaları her yıl düzenli aralıklarla yapılmalı, bu konuda belirsizlik ve keyfiyet ortadan kaldırılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna deklare edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde, 'Engelli Kamu personelinin üst düzey ve yönetici kadrolarında görevlendirilmesi' ile ilgili hedef ve tasarrufları doğrultusunda liyakat sahibi engelli kamu personelinin yönetici kadrolarındaki sayısı ivedilikle arttırılmalıdır. Devlet kadrolarında; engelli kamu personeline karşı engelinden dolayı görev ve sorumluluk vermeme, atıl bırakma, rencide etme gibi hak ihlalleri ve ayrımcılık vakalarının önlenmesi için kurum yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmek suretiyle farkındalık oluşturulmalı ve insan kaynaklarının verimli kullanılması sağlanmalıdır" diye konuştu.

Partici, "Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan engelli bireylerin görev tanımına ilişkin belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözülmesi hususunda yasal düzenlemeler yapılmalı, bu minvalde yaşanmakta olan sorunlara çözüm üretilmelidir. Ayrıca; lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış engelli çalışanlara aldıkları eğitimlere uygun kadrolara sınavsız geçişlerinin sağlanması gereklidir. Erişilebilirlikle ilgili konularda; bakanlıklar ve tüm devlet kurumları arasındaki iş birliğini ve eş güdümü sağlamak, fiziki, akademik ve dijital erişilebilirlik çalışmalarını yürütmek ve kamu mali kaynaklarını, insan gücünü, enerji ve zaman israfını önleyerek erişilebilirlik ile ilgili çalışmaların tek elden yürütülmesinin sağlanması amacıyla 'Cumhurbaşkanlığı Erişilebilirlik Ofisi' kurulmalıdır. Şartnamelerde erişilebilirlik şart olmalı ve kamu herkes için erişilebilir olmalıdır. Engellilere özgü teknolojilere faizsiz kredi. Günümüzde çalışarak emek sarf eden, okuyan ve üreten girişimci vatandaşlarımıza yönelik demokratik ve sosyal devlet anlayışıyla hareket eden devletimiz tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanmakta olup, bu çerçevede yapılan işin niteliğine göre kredi verilerek borçlanma kolaylığıyla birlikte gerekli ekonomik destek de sağlanmaktadır. Engelli bireylerin de hayatı kolaylaştıran, özellikle de engelli olmayan bireylerle aradaki fırsat eşitliğini sağlayan teknolojilere azami derecede ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu teknolojiler yüksek maliyetlerinden ve Türk vatandaşlarının bu maliyeti karşılayacak alım gücüne sahip olmamalarından ötürü, kuvvetli ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin temini noktasında finansal destek sağlanması artık bir gereklilik haline gelmiştir. Bahsi geçen cihazlar ileri teknoloji ürünü ve ithal ürün olmaları sebebiyle yüksek fiyat etiketine sahip bulunmaktadır. Yeterli ekonomik imkanlara sahip olmayan engelli vatandaşlar açısından bu cihazlara erişmek maalesef pek mümkün değildir. Bu sebeple Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde ve desteğiyle engelli vatandaşların temin etmekte zorlandıkları yüksek maliyetli elektronik cihazların satın alınmasında kredi desteğine fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Devlet bankalarından sağlanacak uzun vadeli faizsiz kredilerle engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi mümkün olacaktır" dedi.

Partici, açıklamasında, "Engelli bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ortez-protez gibi medikal cihazlara erişim, hala büyük bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu cihazların temininde yaşanan bürokratik engeller ve yetersiz destekler, engelli bireyleri çaresizliğe mahküm etmektedir. Sosyal güvenlik sistemi bu temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Yukarıda belirtilen taleplerin karşılanması halinde, yalnızca nitelikli bir engelli iş gücünden değil, aynı zamanda adaletli ve kapsayıcı bir toplumdan da söz edebiliriz. Aksi halde, 3 Aralık gibi özel günler yalnızca göstermelik kutlamalardan ibaret kalacak, gerçek bir farkındalık yaratmak mümkün olmayacaktır. Eğitim Gücü Sen olarak gerek toplumsal yaşamda gerekse iş yaşamında engelli bireylerin daha eşit ve aktif bir şekilde yer alabilmeleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.