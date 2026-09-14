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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat'tan silahlı saldırı sonrası 13 öğretmenin sürgün edildiği iddiası

Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat'tan silahlı saldırı sonrası 13 öğretmenin sürgün edildiği iddiası
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından 13 öğretmenin sürgün edildiğini ileri sürerek, "Ödül vereceğimize sürgün ediyorlar" dedi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından 13 öğretmenin sürgün edildiğini ileri sürerek, "Ödül vereceğimize sürgün ediyorlar" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta geçen yıl bir psikopatın okulu basmasıyla yaşanan vahşetten sonra açılan soruşturmada 13 öğretmen sürgün ediliyor. Sanki okulu bu öğretmenler bastı. Sanki o psikopatı öğretmenler destekledi. Hepsi canını dişine takmış, kapıları kapatmış, öğrencileri psikopattan korumuş. Öğretmenler sürgün ediliyor. Bu neyin nesidir Sayın Bakanım? Bu konuya lütfen el atın. Çocuklara sarılıp onları koruyan ve üzerinden 7 mermi çıkarılan şehit öğretmen Ayla Kara ölmeseydi, onu da mı sürgün edecektiniz? Yarın bu konuda Personel Genel Müdürüne ve Teftiş Kurulu Başkanına bizzat ifade edeceğim. Orada can pazarı yaşadı bu öğretmenler bu psikopatı durdurdu. Ödül vereceğimize sürgün ediyorlar."

Kaynak: ANKA
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