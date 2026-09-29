Eğitim Gücü Sen, 5. sınıf Bilişim materyalinin MEB listesine alındığını açıkladı

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(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için 5, 6, 9 ve 10. sınıf materyallerinin basılı hale getirilmesi yönündeki taleplerinin ardından, "Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 5" materyalinin MEB'in 2026–2027 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları listesine alındığını açıkladı. Sendika, 6. sınıf materyaline ilişkin talebin de karşılanması için süreci takip edeceklerini bildirdi.

Eğitim Gücü Sen, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin materyal ihtiyacına ilişkin yaptığı açıklamada, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için 5, 6, 9 ve 10. sınıf materyallerinin basılı hale getirilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurduklarını hatırlattı.

Sendika, talebin lise kademesine ilişkin bölümünün daha önce karşılık bulduğunu ve basılı kitapların öğrencilere ulaştırıldığını belirtti. Açıklamada, "Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 5" materyalinin de MEB'in 2026–2027 eğitim öğretim yılından itibaren ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları listesinde yer aldığı bildirildi.

Eğitim Gücü Sen, gelişmenin ortaokul kademesindeki materyal ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, 5. sınıf materyalinin basılı olarak okullara ulaştırılması ve 6. sınıfa ilişkin talebin karşılanması için sürecin takip edileceğini kaydetti.

Sendika ayrıca, talebe yönelik çalışmaları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA