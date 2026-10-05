Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, yeni üniversite yasası ve akademik zam istedi

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yeni Anayasa ile birlikte yeni Yükseköğretim/Üniversite Yasası yapılmalıdır. Terörsüz Türkiye hedefi, akademinin de gelecek vizyonu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni Anayasa ile birlikte yeni Yükseköğretim/Üniversite Yasası yapılmalıdır. Terörsüz Türkiye hedefi, akademinin de gelecek vizyonu olmalıdır. Akademik zam ihtiyacı karşılanmalıdır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları, merkezi ve düzenli olarak yapılmaya devam edilmelidir. Akademik yükseltme ve atamalarda esas alınan uluslararası dergiler ve değerlendirme kriterleri gözden geçirilmelidir. Toplu sözleşme hükümleri zamanında ve eksiksiz uygulanmalıdır. Eğitim fakülteleri ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapısal ve vizyoner kopukluk olmamalıdır. Yükseköğretimde kontenjan ve insan gücü planlaması yeniden ele alınmalıdır. Akademik kadro alımlarında liyakat ve şeffaflık ilkesi esas alınmalıdır. İdari personelin üniversiteler arası yer değişikliği, sürekli, düzenli, kapsamlı ve erişilebilir hale getirilmelidir. Yükseköğretim tazminatından idari personelin de yararlanması sağlanmalıdır. Koruma ve güvenlik personelinin süregelen sorunları çözüme kavuşturulmalıdır. Deprem bölgesinde geliştirme ödeneğinin artırımlı olarak ödenmesine devam edilmelidir. Üniversiteler, KİK toplantılarını düzenli yapmalı, mutabakat sağlanan konular hayata geçirilmelidir. Üniversiteler, soykırımla mücadelenin öncüsü olmalıdır."

Kaynak: ANKA