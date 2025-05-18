Eğirdir Gölü'nde Afgan Uyruklu Adam Kayboldu

Eğirdir Gölü'nde Afgan Uyruklu Adam Kayboldu
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu 34 yaşındaki Mohammad Haroon kayboldu. Arkadaşları tarafından bildirilen olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon (34) kayboldu.

Olay saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Altınkum Plajında meydana geldi. Deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u gözden kaybeden arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Dalgıçların da katıldığı Haroon'u arama çalışmaları göl içerisinde ve göl kenarlarında devam ediyor.

Haber-Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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