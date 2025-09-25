Egemen Bağış'tan Türkiye-Yunanistan İlişkilerine Dair Açıklamalar

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Türkiye'nin Yunanistan ile Ege'de işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "Ege, bizi ayıran bir sınır değil, birleştiren bir köprüdür." dedi.

Yunanistan'da yayın yapan bir haber sitesine konuşan Bağış, Türkiye-AB ilişkileri ve Türk-Yunan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin stratejik öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Bağış, "Avrupa Birliği'ne üyelik, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve bölgesel sorunlara ortak çözümler üretmek için temel bir stratejik hedeftir. AB genişleme sürecinde Türkiye'nin dışarıda bırakılması sadece çelişki değil, aynı zamanda ciddi bir stratejik hata olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yakalanan olumlu havadan memnuniyet duyduğunu belirten Bağış, "İki ülke arasındaki sorunların hiçbirinin aşılamaz olmadığını düşünüyoruz. Diyalog ve işbirliği, gelecek nesillerin güvenliği ve refahı için tek çıkış yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Ege'de enerji, çevre, ulaşım, denizcilik ve balıkçılık gibi alanlarda Yunanistan ile işbirliğine açık olduğunu kaydeden Bağış, barışın önemine dikkati çekerek "Ege, kavgaların değil, ortak fırsatların alanı olabilir." dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Bağış, Rum tarafının "siyasi eşitliği kabul etmeyen tutumunun" federasyon çözümünü imkansız hale getirdiğini belirterek, iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye'nin desteğinin süreceğini dile getirdi.

Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaştığı yönündeki eleştirileri reddeden Bağış, Ankara'nın reform sürecine bağlılığının sürdüğünü vurguladı.

Göç konusunda da Türkiye'nin yıllardır orantısız yük taşıdığını hatırlatan Bağış, "Adil yük paylaşımı ve karşılıklı taahhütlere saygı temelinde işbirliğini sürdürmeye hazırız." diye konuştu.