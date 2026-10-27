Ege ve Akdeniz'deki havalimanları 5 ayda 41,6 milyon yolcu ağırladı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Ege ve Akdeniz'deki havalimanları yaz turizm sezonunda 41,6 milyon yolcu ağırladı

Turistik hatların çoğunlukta olduğu Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları, 5 aylık dönemde 12,6 milyon iç hat, 29 milyon dış hat yolcusuna ev sahipliği yaptı

Antalya Havalimanı, 21,2 milyon dış hat yolcusuyla, bölgedeki toplam dış hat yolcularının yaklaşık 4'te 3'üne tek başına ev sahipliği yaptı

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- Sanayiciler dijital dönüşümle artan siber tehditlere odaklandı

Sanayide 5G ve yapay zeka üretim süreçlerinde daha yoğun kullanılmaya başlanırken özellikle PHP yazılım altyapısında tespit edilen güvenlik açıkları, kritik sistemlerin belirlenmesinden erişim yetkilerinin sınırlandırılmasına kadar stratejik adımları gündeme getirdi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: "Önceliğimiz, KOBİ'lerimizin uzmanlığa ve uygun maliyetli güvenlik hizmetlerine erişimini güçlendirmek olmalı. OSB'lerde ortak siber güvenlik hizmetleriyle erken uyarı, çalışan eğitimi ve olay anında teknik desteği yaygınlaştırabiliriz"

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- ECB, enflasyon ve zayıf büyüme ikilemiyle faiz kararını verecek

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte: "Enflasyon hala çok yüksek seviyelerde ve gelecek aylarda bir miktar daha hızlanabilir"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding: "Eylül ayında manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,8'e yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaşması, bankanın yakın zamanda yeniden faiz artırımına gidebileceğine işaret ediyor"

(Burhan Sansarlıoğlu-Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

4- Petrol fiyatlarındaki artış Rusya'nın enerji gelirlerindeki düşüşü önleyemedi

Rusya'nın başlıca ihraç petrolü Ural'ın varil fiyatı eylülde yıllık bazda yüzde 62 artarak 92 doları aşarken, ülkenin enerji gelirleri yılın 9 ayında 1,14 trilyon ruble azaldı

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

5- Petrol ve gıda fiyatlarında küresel arz şokları enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor

Emtia piyasalarında petrol, doğal gaz ve gıda fiyatlarındaki tırmanış, enflasyonda "yumuşak iniş" senaryolarını geride bırakarak küresel stagflasyon riskini artırıyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- KARANLIKTAN ŞEBEKEYE - Çatalağzı ile Silahtarağa arasındaki hat ulusal elektrik şebekesinin temelini attı

Cumhuriyet'in ilanından 1970'lere uzanan süreçte Türkiye'nin elektrik üretim sistemi, yerel santrallerden ulusal şebekeye uzanan bir dönüşüm geçirdi

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

8- Küresel ısınmada 1,5 dereceye dönüş için "belirsizlik ve risk" uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"Küresel sıcaklıklar uzun yıllar boyunca yaklaşık 10 yılda 0,2 derece artarken son dönemde belirgin bir hızlanma gözlüyoruz fakat bu hızlanmanın ne kadarının kalıcı olduğu bilimsel olarak tartışılıyor. Ancak 2100 yılında 2,8 derece ile sınırlı kalabilmemiz için yüzyılın geri kalanındaki ortalama ısınma hızının yakın dönemde gözlediğimiz düzeyin altına inmesi gerekiyor"

"Atmosferden yüz milyarlarca ton karbondioksit uzaklaştırmak, çok büyük yatırımlar, enerji, arazi, altyapı ve güvenli, kalıcı karbon depolama kapasitesi gerektiriyor. Bugün bu teknolojilerin ve yöntemlerin bazılarını biliyoruz ancak bunları küresel ölçekte, yeterli hızda ve güvenilir biçimde uygulayabileceğimiz henüz kanıtlanmış değil"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

9- Türk spor cerrahı, dünyanın gözü önünde canlı cerrahiye imza attı

Hacettepe Üniversitesi ile Katar'da bulunan ve Messi, Mbappe, Neymar, Mesut Özil gibi futbolcuların tedavi gördüğü Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesi'nde görev yapan Türk spor hekimi Prof. Dr. Gazi Huri: "Türk spor cerrahı olarak, Hindistan'da gerçekleştirilen uluslararası katılımlı kongrede, organizasyonun 23 yıllık tarihinde 'Türkiye'den canlı cerrahi gerçekleştiren ilk Türk cerrah' olma başarısı ve gururu yaşadım"

IASCON 2026 Kongresi Organizasyon Komitesi açıklamasından: "Gerçekleştirdiği başarılı operasyon ve paylaştığı cerrahi deneyim, kongremizin bilimsel programına önemli katkı sağladı. Türk spor cerrahisinin uluslararası alanda ulaştığı düzeyi görmekten mutluluk duyuyor, bu tür bilimsel işbirliklerinin ülkelerimiz arasındaki akademik ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyoruz"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı)

10- Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla galibiyet alan ünvanının yeni sahibi oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek lig tarihindeki 1315. galibiyetini aldı ve bu alanda rakibini geçerek en fazla maç kazanan takım konumuna ulaştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonundan beri ligde 122 galibiyeti hanesine ekledi

(Can Öcal/İstanbul)

11- Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun Güney Kore hedefi "en yukarı"

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz: "Güney Kore'deki müsabakalarda inşallah güzel derecelerle ülkemizi temsil ederek bayrağımızı en yukarıya taşıyarak dönmüş olmayı temenni ediyoruz"

"Geleneksel Türk okçuluğunun bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biri. Tarihi, atalarımızın sporu. Ben genlerde olduğunu düşünüyorum"

Başantrenör Ufuk Uslu: "Güney Kore'de ülkemizi başarıyla temsil etmeyi planlıyoruz"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak Cumhuriyet Koşusu geleneksel hale getirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın:

"Buradaki vizyon diğer tüm işlerimizde olduğu gibi uluslararası bir vizyon, dünya çapında bir vizyon. İstiyoruz ki bu koşu da dünyanın en önemli koşularından biri olsun"

"Osmangazi Köprüsü sadece bir mühendislik harikası değildir. Aynı zamanda şanlı tarihimizle bağımızı kuran, geleceğe uzanan bir gönül ve fikir birlikteliği köprüsüdür"

(Kadir Yıldız/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA