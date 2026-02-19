Ege Üniversitesi, Özbekistan'da fakülte kuracak

Ege Üniversitesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Tekstil Deri ve Moda Tasarım Fakültesi kuracak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Musa Alcı başkanlığındaki heyet, kurulacak fakültenin hazırlık aşamalarını yerinde incelemek üzere Taşkent'te temaslarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alcı, Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olarak Türk dünyası ile iş birliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Hafif sanayi alanında eğitim, araştırma ve uzman yetiştirilmesine yönelik imzalanan protokol çerçevesinde ikili görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Alcı, Özbekistan Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı ve Tekstil Enstitüsü yetkilileriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Alcı, Taşkent'te kurulacak Tekstil Deri ve Moda Tasarım Fakültesi ile ortak lisans programlarının geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"İki kardeş ülke olarak, Özbekistan ile kurduğumuz bu yeni işbirliğinin, köklü akademik birikimimiz ve nitelikli araştırma altyapımız ile küresel ölçekte üniversite sanayi iş birliği aracılığıyla kalkınma vizyonuna değer katmasını temenni ediyoruz. Kuracağımız fakültenin kısa sürede eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamasını hedefliyoruz. İş birliğimiz lisans öğrenci eğitimi yanında, araştırma çalışmaları, akademisyen eğitimleri, makale, sempozyum gibi ortak bilimsel çalışmaları da kapsayacak."