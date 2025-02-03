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Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

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Ege Denizi'nde 1 haftada 400'den fazla deprem olmasıyla beraber Yunanistan alarm durumuna geçerken, Türkiye ile ilgili soruya da yanıt geldi. Uzmanlar 28 Ocak'tan bu yana art arda meydana gelen depremlerin İstanbul, Marmara Bölgesi ve Anadolu'daki mevcut fayları tetiklemeyeceği belirtirken, tsunami etkisinin ise takip edileceğini vurguladı.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana art arda meydana gelen depremlerin İstanbul, Marmara Bölgesi ve Anadolu'daki mevcut fayları tetiklemeyeceği bildirildi.

EGE DENİZİ, SÜREKLİ SALLANIYOR?

Ege Denizi'nde art arda yaşanan depremler, dikkatlerin bölgeye çevrilmesine neden oldu. Son 1 haftada 500'e yakın deprem meydana gelirken, Yunanistan tedbirleri artırdı. Özellikle Santorini sakinleri, adayı terk etmeye başladı.

DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK Mİ?

Ege'deki depremler Türkiye'de de endişeyi artırdı. Türkiye'nin depremlerden etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna endişeyle yanıt aranırken, uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar, Santorini Adası'nda artan sismik hareketliliğin yanı sıra 28 Ocak'tan bu yana kaydedilen depremlerin İstanbul ve Anadolu'ya olası etkisi hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"DEPREMLERİN FREKANSLARI ÇOĞALMAYA BAŞLADI"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, depremlerin 2 bin 500 kilometrekarelik bir alan içerisinde hala devam ettiğini, sismik hareketlerde de belirgin bir artışın dikkati çektiğini anlattı. Enstitüsü olarak bölgeyi 7 gün 24 saat izlediklerini aktaran Özel, "Burası Ege Denizi'nin güneyinde, Helenik Yayı ve Afrika Plakası'nın, Avrasya Plakası'nın altında aktif bir dalma-batma zonu... Buralar 2,5 yıldır aslında hareketli. Akdeniz'de de sürekli kaydediyoruz ama bu depremlerin frekansları çoğalmaya başladı." dedi.

Özel, tarih boyunca bölgede çok sayıda deprem ve büyük patlamalar yaşandığını, bazılarının tsunamiye neden olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Benzer bir etkinlik 2011-2012 yıllarında da kaydedilmiş, volkanik aktivite dönemleri olmuş. Bölgenin sürekli olarak bir jeodinamik hareketlilik içinde olduğunu biz zaten biliyoruz. Son yüzyıldaki aktivitesi bölgedeki sismik hareketlerle doğrudan ilişkili. Ancak bunlar normal faylarla, dışa yatımlı faylarla uyumlu. Biz, 4 tane büyük depremin kaynak mekanizmalarını da çözdük. Tektonik faktörlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz, böyle değerlendirebiliriz. Aktivitenin deprem fırtınası şeklinde seyretmesinde bölgenin volkanik özelliklerinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aktivitenin doğrudan bir volkan hareketliliği gösterip göstermediğine ilişkin elimizdeki verilerle kesin bir şey söylemek mümkün değil."

"TÜRKİYE'DE ACİL BİR DURUM GÖRÜLMÜYOR"

Özel, gelecekte bölgede hem sismik hem de volkanik olayların gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Bundan dolayı çok disiplinli bir izleme sistemiyle burasının sürekli gözlenmesi gerektiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu: "Türkiye'de acil bir durum görülmüyor ama gelişmeleri yakından izliyoruz. Aktivitenin seyrine göre değerlendirmeye devam etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bunlar, Marmara Bölgesi'ni etkileyecek faktörler değiller. Türkiye'de güneybatıya etkilerini değerlendirmek de aktivitenin nasıl devam edeceğine bağlı. Şu andaki mevcut aktivite, Girit'in kuzeyi ve Türkiye'nin güneybatısı arasında yer alan bir hat. Böyle bir şeyin bütün Marmara'yla tek bir bağlantısı olamaz." diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin olduğu lokasyonun önemine işaret ederek, bir haftadan beri bölgede bir kısmı 4 ve üzeri olan 500'den fazla depremin yaşandığını söyledi. Bölgedeki Santorini Adası'nın volkanik olduğunu dile getiren Ersoy, "Zamanında da insanlık tarihi içerisinde faaliyete geçmiş, yıkımlar yapmış, tsunami de oluşturmuş önemli bir ada. Bunun hemen yanında oluyor." dedi.

Santorini'nin yanındaki Amargos Adası'nda, 1956'da deniz içerisinde yaşanan büyük bir depremin tsunamiye ve 5 metrenin üzerinde dalgalara neden olduğuna işaret eden Ersoy, burada hem volkanik hem tektonik depremlerin hem de tsunaminin oluşabildiğini bildirdi.

"TSUNAMİ İÇİN TAKİPTEYİZ"

Ersoy, bölgede oluşabilecek üçlü tehlikeye dikkati çekerek, "Bu bakımdan bölgeyi sürekli izliyoruz, aktivitelere bakıyoruz. Aynı şekilde Yunanistan Krizi Merkezi de izliyor, bazı uyarılarda bulunuyor. Bizi ilgilendiren tarafı olan Bodrum ile Muğla'nın kıyılarına yakın olması nedeniyle oluşabilecek bir deprem ya da tsunaminin etkileri açısından takipteyiz." diye konuştu. Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasını AFAD'ın da izlediğini vurgulayan Ersoy, yanlış bilgilendirme olmaması açısından zaman zaman gerekli açıklamaların yapıldığını anlattı.

Ersoy, "Bu tam bizim olayımız olmadığı için kriz merkezinin Yunanistan'da, adada kurulmuş olması çok normal." değerlendirmesini yaptı. Yunanistan'da kurulan merkezin mantıkIı uyarılarda bulunduğunu kaydeden Ersoy, "Bu deprem fırtınasının İstanbul ve Anadolu'nun herhangi bir yeriyle ilgisi yok, tetiklemesi falan da mümkün değil. Öyle bir şeyler söyleniyorsa tamamen yanlış ve spekülatif." bilgisini verdi.

4 ADADA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda eğitim öğretime cumaya kadar ara verildi. Deprem endişesi yaşayan vatandaşların adadan ayrılması için ek ulaşım seferleri düzenlendi.

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

akkepenin işidir

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Lan Ege denizi , ne zinalar ne haramlar ne içkiler tükettin de Allah sana bu musibeti veriyor (?)

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMurat Celik:

cenabı Allah Müslümanların yar ve yardımcısı olsun inşallah

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıGökhan Altaylı:

Bu olayın perde arkasında İsrail ve amerika parmağı bulunuyor. İnanmayanlar haarp teknolojisini araştırsınlar. Yakında İstanbul depremini de onlar yaratacaklar. Eğer siyasilerin aklı varsa haarp teknolojisini engelleyecek bir şey yok geliştirmeleri gerekiyor. Başka türlü olacakları engellemek mümkün değil.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Çok inandım. :DDDDD :DDDD

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Türkiye Gecen Seneki Alti Subat Depremlerinde Neyaptiki Simdi önlemlerini Alsin Milletce Kelle Kolttukta ölümü Bekleyecekler

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Haber YorumlarıAli:

Allah başınıza bir bela verecek yakındır :)))

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Haber YorumlarıMurat Celik:

cenabı Allah Müslümanların yar ve yardımcısı olsun

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

1999 Gölcük depremini hiç mi hiç unutamıyorum ve o gün yukarda yazdıklarımı söylemişlerdi bir zamanlar , çok zoruma gitmiş çok tuhafıma gitmişti . Ne alakası var dedim kendi kendime . İşte o gün bu gündür bu tip insanlarla benim Allah'ımın ayrı olduğunu anlayıp , o kişilere atıfta bulunayım dedim . ALLAH ÜLKEMİZİ HER TÜR MUSİBETLERDEN KORUSUN .

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Haber YorumlarıSadık:

Heykelleri baglayın Devlet malıdır

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