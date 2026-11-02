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Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.49'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta ve 9,07 kilometre derinlikte kaydedilen deprem ilçede hissedilmedi.

EGE Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.49'da merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizinde 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta saptanan depremin zeminden 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem ilçede hissedilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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