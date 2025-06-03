Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Girit Adası açıklarında meydana gelen 5,36 km derinlikteki sarsıntı çevre illerde büyük paniğe neden oldu.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken gece yarısı Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan 5,8'lik sarsıntı çevre illerde de paniğe neden olmuştu.

BİR KORKUTAN DEPREM DE EGE'DE

1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı depremin ardından endişe yaratan bir haber de Ege Denizi'nden geldi.

AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5,36 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde büyük korku yarattı.

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Kadınlar açılıp açıldıkça kış üzüyor yaz kısalıyor o kısacık yazda da depremi yangını rahat vermiyor... Artık mesajı alsak mı

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Denize sıfır evlerde oturanlar çok tehlikeli yerlerde oturuyorlar.

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Haber YorumlarıOktai:

Depreme dayanıklı kabinler koyun işte her eve ..fazla zaman kalmadı

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Haber Yorumlarıayhan:

çok bilimsel açıklama olmuş döte su kaçınca orucun bozulması gibi

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Dün Gündüz Vaakti Yazmistim Buraya ETNA Yanardagi Nezamanki Horrrtlasaa Ya Yünanistan Veya Türkiye Besik Gibi Sallanir Durur

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