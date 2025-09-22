Haberler

Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın bildirdiğine göre, depremin merkezi Ege Denizi ve 8.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemini bitiren seçim! İşte sandık sandık tüm sonuçlar

Ali Koç dönemini bitiren seçim! İşte sandık sandık tüm sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.