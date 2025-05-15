Ege Denizi için Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Ege Denizi için Kuvvetli Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden, akşam saatlerinde ise güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Güney Ege'de de benzer bir durum bekleniyor.

Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülürken, Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde olması ve aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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