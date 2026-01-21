Haberler

EGDED Başkanı Güner'den terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı ve bu tür provokasyonların bedelinin ödeneceğini belirtti.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EGDED) Başkanı Veysel Güner, terör örgütü YPG / SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Yapılan saldırının provaksyon olduğunu belirten Güner, "Türk bayrağı bu topraklarda bedel ödenerek dalgalanmıştır. Onu indirmeye yeltenenler de, buna zemin hazırlayanlar da şunu iyi bilmelidir, bu millet hafızasını kaybetmez, bayrağına uzananı da affetmez." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı yapanların cezalandırılması gerektiğini aktaran Güner, Türk bayrağının ilelebet dalgalanmaya devam edeceğini kaydetti.

