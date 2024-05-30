Efes-2024 Tatbikatı Tamamlandı

(İZMİR) - Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatlarından EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'ndaki Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası ile sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri ile sona erdi. 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katıldığı tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü kapsamındaki gece faaliyetleri, dün İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı. Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberindeki diğer ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ve TSK komuta kademesi tatbikatı takip etti.

Tatbikatın gündüz safhası denizden karaya yapılan deniz topu atışlarıyla başladı. Ardından gece başlayan sızma harekatına devam edildi. Sızma harekatını amfibi hücum harekatı izledi. Deniz altı savunma harbi, bot harekatı, istihkam engellerden geçit açma, tank piyade iş birliği ile birlikte harekat yapabilme kabiliyetlerinin sergilenmesi gibi tüm harekat tekniklerinin kullanıldığı tatbikatta muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması da yapıldı. Meskun mahal muharebesinin ardından tank topu atışı ve topçu atışları senaryo dahilindeki harekatın icrasında ateş desteği sağladı. Birleşme harekatının ardından, Mehteran Birliği gösterisi ile Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapıldı. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, tatbikata katılan unsurların selamlaması ile sona erdi.

Dost ve müttefik ülkelerden büyük ilgi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Bosna Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez, Gine-Bissau Savunma Bakanı Nicalou Dos Santos, Kongo Savunma Bakanı Charles Richard Mondjo, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Tanzanya Savunma ve Ulusal Hizmet Bakanı Stergomena Lawrence Tax, Uganda Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Jakob Marksons Oboth, Gambiya Savunma Bakanı Sering Modou Njie, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Arben Kingji, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gojko Knezevic ve Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui tatbikatı izledi.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Fransa, Gambiya, Gine, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, Kongo, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Mali, Meksika, Moğolistan, Moldova, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Somali, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus Uganda, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 45 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurlarının katılımıyla yapıldı.

EFES-2024 Tatbikatı, çeşitli operasyonlardan edinilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarıyla önceki tatbikatlardan farklılık gösterdi.

Yeni nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü, PARS OMTAS kuleli tekerlekli araç, araca monteli mayın tespit sistemi, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR taarruz sistemleri, C-70 termal silah nişangahı E- 60 termal silah dürbünü, A-960 gündüz görüş dürbünü, A-600 gece görüş dürbünleri, silah tespit radarı, SERHAT ve ACAR radar sistemleri, İHTAR sistemi, şişirilebilir sahte tank ve sistemler, helikopterden havadan tahliye platformu, MİKON mikro kamikaze dron, BOYGA havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA, MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, URGAN IP kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR silah üstü optik dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanıldı.