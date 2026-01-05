Haberler

Balıkesir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aralarında alacak nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Erol G. (25) ve Yaşar A. (31) ile Serkan İ. (28) ve Polat İ. (26) İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Serkan İ. ve Polat İ, yanlarında bulunan tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucu Erol G. ve Yaşar A. bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıda kullanılan tüfeği ele geçirirken, kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler Serkan İ. ve Polat İ'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

