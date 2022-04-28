Ednan Arslan: "Kayseri'de Her 100 Tarımsal Sulama Abonesinin 13 Buçuğunun Elektriği Kesikmiş"

KAYSERİ (ANKA) - Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, tarımsal sulamada en fazla kesinti yapılan ilin yüzde 13,28 ile Kayseri olduğunu açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Kayseri'de var olan dağıtım ve perakende satış şirketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakidir. Sayın bakanın paylaştığı bilgiye göre; her 10 esnaftan, sanayi kuruluşundan birinin, her yüz tarımsal sulama abonesinin de 13 buçuğunun elektriği kesilmiş" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Türkiye'de kaç hanenin borcunu ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini sordu. Bakan Dönmez, Arslan'ın soru önergesine, "Türkiye genelinde 2 milyon 770 bin 247 evin; 6 bin 800 ticarethanenin; 72 bin 692 tarımsal sulamanın; 3 bin 270 sanayi kuruluşunun elektriğinin 2021 yılı içinde kesildiğini" açıkladı.

Arslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Enerji Bakanı'na 2021 yılında elektriği kesilen abone sayıları nedir? Dağıtım bölgelerine göre dağılımı nedir?" diye sorduk.

Kayseri'de var olan dağıtım ve perakende satış şirketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakidir. Sayın bakanın paylaştığı bilgiye göre; her 10 esnaftan, sanayi kuruluşundan birinin her yüz tarımsal sulama abonesinin de 13 buçuğunun elektriği kesilmiş. Kayseri'de yaşanan kesintiler Türkiye'de yaşanan kesintilere göre oldukça yüksek. Meskende 4,5 kat, ticarethanede 5.3 kat. Tarımsal sulamada 6 kat. Sanayide ise 9 kat daha fazla elektrik kesintisine maruz kalmış. Kayseri'de yüzde 70'in üzerinde Kayseri'de oy alan AKP Kayseri'de kazanırken Kayseri karanlıkta kalmış. Kayseri'de sanayinin çarkları durmuştur."