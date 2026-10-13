Edirne Yeni İl Halk Kütüphanesi hizmete açılmaya hazırlanıyor

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapımında son aşamaya gelinen Yeni İl Halk Kütüphanesinin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, kültür ve medeniyet şehri Edirne'ye önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni İl Halk Kütüphanesinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Aksal, kütüphanenin modern donanımı ve geniş kapasitesiyle kentin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kütüphanenin her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"8 bin 812 metrekare kullanım alanı, aynı anda 1266 kişiye hizmet verebilecek kapasitesi ve 200 bini aşkın kitaplık koleksiyon hedefiyle şehrimizin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandırıyoruz. Çocuk ve gençlik bölümleri, çalışma salonları, yazma eserler koleksiyonu, konferans salonu, cep sineması, atölyeleri ve sosyal alanlarıyla yalnızca bir kütüphane değil, her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği modern bir kültür ve yaşam merkezi olacak."

Aksal, kütüphanenin özellikle çocukların ve gençlerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını belirterek, yatırımın Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Projeye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere teşekkür eden Aksal, kütüphanenin Edirne'nin kültürel zenginliğine değer katacağını ifade etti.

Kaynak: AA