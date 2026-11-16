Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçlerinin denetimlerinde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 13 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 7 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA