Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne ve Kırklareli'de güvenlik güçlerinin denetimlerinde yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 13 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 7 kişi ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Ozan Güven doğum günü partisine damga vurdu! 50 bin TL'lik espri

Ünlü oyuncu pastayla geldi! 50 bin TL'lik esprisi şaşırttı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Zelenskiy'den Elon Musk'a Starlink çağrısı! İHA'lar 161 km hızda bağlantıyı kaybediyor

161 km hızda bağlantı kopuyor! Tarihin doğru tarafında olun
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
İngiltere'de gündem Muhammed Salah

Tüm ülkede yeniden gündem oldu
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti