Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 5, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından ilgili idarelere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
