Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5, Kırklareli'nde ise 4 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından ilgili idarelere teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı