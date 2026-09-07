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Edirne ve Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 14, Kırklareli'nde 11 kişi göçmen kaçakçılığı kapsamında gözaltına alındı; işlemlerin ardından göçmenler ilgili birimlere sevk edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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