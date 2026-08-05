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Edirne ve Kırklareli'nde 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 12 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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