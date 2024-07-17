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Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 7 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde ise 7 göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Eskikadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Pehlivanköy Kırklareli Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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