Edirne Valisi Yunus Sezer Yunanistan'ı ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe kentlerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Sezer, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı ziyaret etti ve Gümülcine Türk Gençler Birliği ile İskeçe Türk Birliği yönetimleriyle görüştü. Ayrıca Sezer, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaret etti ve Dr. Sadık Ahmet'in kabrine dua etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe kentlerinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer programına, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'ı ziyaretle başladı.
Ardından Sezer, Doğu Makedonya-Trakya (DMT) Bölge Başkanı Hristodulos Topsidis'i ziyaret etti.
Sezer, ziyareti kapsamında Gümülcine Türk Gençler Birliği ile İskeçe Türk Birliğine ziyarette bulunarak birliklerin yönetimleriyle görüştü.
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı ziyaretinin ardından Sezer, hayatını Batı Trakya Türklerinin davasına adamış merhum Dr. Sadık Ahmet'in kabrine ziyarette bulundu, dua etti.