Edirne Valisi Yunus Sezer, Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'da restorasyon çalışmaları devam eden Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'ni ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun şekilde restore edilen 5 asırlık camiyi gezen Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sezer, restorasyonun tamamlanması için çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da Sezer'e ziyaretinde eşlik etti.