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Edirne Valisi Trakya TEKNOPARK'ı ziyaret etti

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya TEKNOPARK'a ziyarette bulundu. Trakya TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir çalışmalar hakkında Sezer'i bilgilendirdi ve bir sunum gerçekleştirdi. Sezer, firmaları da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Vali Sezer'e ziyaretlerinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti. Sezer ve Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi içerisindeki elektrikli araç şarj istasyonunu da inceledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya TEKNOPARK'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir çalışmalar hakkında Sezer'i bilgilendirdi ve bir sunum gerçekleştirdi.

Sezer, firmaları da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Vali Sezer'e ziyaretlerinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti.

Sezer ve Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi içerisindeki elektrikli araç şarj istasyonunu da inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Erhan Tabakoğlu Edirne Valiliği Trakya Bölgesi Özgür Özdemir Enerji Teknoloji Güncel Haberler

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