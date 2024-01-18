Edirne Valisi Trakya TEKNOPARK'ı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya TEKNOPARK'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trakya TEKNOPARK Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir çalışmalar hakkında Sezer'i bilgilendirdi ve bir sunum gerçekleştirdi.

Sezer, firmaları da ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.

Vali Sezer'e ziyaretlerinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşlik etti.

Sezer ve Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi içerisindeki elektrikli araç şarj istasyonunu da inceledi.