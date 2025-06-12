Edirne Valisi Sezer'den Saros Körfezi İçin Temizlik ve Düzenleme Çağrısı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin Erikli ve Mecidiye sahillerindeki düzenleme çalışmalarını inceledi. 100 kamyon çöp toplandığını belirterek, bölgedeki temizlik ve denetimlerin artırılacağını ifade etti.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli ve Mecidiye köyü sahillerinde başlatılan düzenleme çalışmalarını inceledi. Devam eden çöp sorununa dikkat çeken Sezer, "Sadece bu hafta 100 kamyon çöp aldık sahillerden. Keşan Belediyesi zabıta ekiplerimiz ve yine il jandarmamızdan oluşturduğumuz çevre ekiplerimizle beraber burada sürekli denetim yapılacak. Önce uyarı, uyarılara uymayanlarla ilgili olarak da gerekli idari işlemler kesinlikle tatbik edilecektir" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya'nın önemli turizm merkezlerinden Keşan ve Enez ilçelerine kıyısı bulunan, kendini temizleyebilme özelliğine sahip Saros Körfezi'nin sahil kesiminde devam eden düzenleme çalışmalarını inceledi. Keşan'a bağlı Mecidiye ve Erikli sahilindeki 2 kilometrelik alanda başlayan çalışmalar kapsamında karavan parkı, çadır alanı ve altyapı çalışmalarının yapılacağını söyleyen Sezer, "Özellikle denizi kullanmak isteyen vatandaşlarımız burada karavanlarını, çadır alanlarını her yere rastgele kurarak, giderken de maalesef çöplerini ve her şeyi bırakarak buradan gidiyorlar. Sadece bu hafta 100 kamyon çöp aldık sahillerden. Daha salı günü temizliğini bitirdik. Geldiğimiz noktada bugün perşembe günü, 2 günde hemen hemen aynı duruma gelmiş. Burayla ilgili kalıcı çözüm noktasında çalışma başlattık. Özellikle Mecidiye alanımızda belli bir alan oluşturarak, karavan ve çadırları bir yere toplayacağız ve yine vatandaşlarımız burada elektrik, su ve güvenliğini alacak şekilde tatillerini, deniz programlarını yine yapacaklar" diye konuştu.

UYARILARA UYMAYANLARA İDARİ İŞLEM YAPILACAK

Bölgede çevre kirliliğinin Keşan Belediyesi'ne bağlı zabıta ve jandarmaya bağlı çevre ekipleri tarafından denetleneceğini ifade eden Yunus Sezer, "2 kilometre boyunca hem Mecidiye hem de Erikli sahilimizde temizlik, karavan ve park alanları oluşturacağız ve o alanların dışında da kullanıma kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. İkincisi de doğayı kirleten ziyaretçilerimizle ilgili. Burası belediye bölgesi, Keşan Belediyemize ait bir bölge. Keşan Belediyesi zabıta ekiplerimiz ve yine il jandarmamızdan oluşturduğumuz çevre ekiplerimizle beraber burada sürekli denetim yapılacak. Yine özel idareden destek vereceğiz ve sürekli denetim yapılarak önce uyarı, uyarılara uymayanlarla ilgili olarak da gerekli idari işlemler kesinlikle tatbik edilecektir" ifadelerini kullandı.

'SAROS KÖRFEZİMİZİ KORUYALIM'

Vali Sezer, Saros bölgesindeki sahilin korunması için çağrıda bulunup, "Yılların kangren olmuş bir problemi bu. Lütfen doğamızı, bu doğanın incisi Saros Körfezimizi koruyalım. Buranın bir marka değeri var. Saros sadece bizim için değil, gelecek nesiller için de itinayla korunması gereken, saklanması gereken gerçekten çok değerli bir alan. Bu alanı, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bizim zamanımızda, gelecek nesillere pırıl pırıl, tertemiz bırakacak bir anlayışla burada hareket etmemiz lazım. Burada kaçak yapı da dahil olmak üzere ne varsa onlarla ilgili olarak bunların hepsini düzene sokarak, gerekli çalışmaları inşallah yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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