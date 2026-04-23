Edirne Valisi Sezer'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajda bugün 23 Nisan'ın TBMM'nın kuruluşunun ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlamlı günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edişinin gurur ve mutluluğunun yaşandığını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıdığını hatırlatan Sezer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bu tarihi günü çocuklara armağan etmesi, çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin en güçlü ifadesi olduğu gibi, geleceğimizi emanet ettiğimiz nesillere verilen büyük sorumluluğun da en anlamlı göstergesidir." ifadesine yer verdi.

Sezer, bayramın kentte pek çok program ve organizasyonla kutlanacağına işaret etti.

Kutlamaların bir günle sınırlı tutulmadığına vurgu yapan Sezer, şunları kaydetti:

"Bizler de bu anlamlı günü yalnızca bir günle sınırlı tutmayarak, 23 Nisan coşkusunu Millet Bahçesi'nde düzenlediğimiz Edirne Gençlik, Çocuk, Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Fuarı ile 26 Nisan'a kadar sürecek etkinliklerle çocuklarımızla buluşturuyoruz. Fuar alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlarken; aynı zamanda hayata geçirdiğimiz Edirne Genç Kart Projesi ile çocuklarımızı spora ve akademik başarıya teşvik ediyor, katıldıkları etkinliklerden puan toplayarak çeşitli ödüller kazanmalarına imkan sunuyoruz. Çocuklarımızın aktif katılımıyla zenginleşen bu çalışmaların, 23 Nisan'ın ruhuna yakışır şekilde çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar bayram vesilesiyle ülkemize gelirken, biz de serhat şehri Edirne'mizde düzenlediğimiz Balkan Çocuk Şenliği kapsamında Balkan ülkelerinden gelen yüzlerce çocuğumuzu ağırlıyor; onlara Türk kültürünü, misafirperverliğini, örf ve adetlerini tanıtırken, aynı zamanda barış ve dostluğun geliştirilmesine, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan etkinliklerle şehrimizin farklı noktalarında bu coşkuya ortak olmalarını sağlıyoruz."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri minnet ve şükranla anarak, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Sezer, günün barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.