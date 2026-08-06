Edirne Valisi Çavuşbey Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Çavuşbey Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Mahalle Buluşmaları kapsamında Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti.

???????Sezer, mahalle sakinlerine Valilik bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, mahallelinin asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki taleplerini dinledi.

Vali Sezer, kurum müdürlerine isteklerin ve ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA