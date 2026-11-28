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Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret etti.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, Batman Valiliğine atanması dolayısıyla gerçekleştirdiği veda ziyaretleri çerçevesinde Yörük ile bir araya geldi.

Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği çalışanlarıyla da vedalaşan Sezer'e görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA