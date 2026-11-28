Edirne Valisi Sezer, Batman Valiliğine atanması nedeniyle Büyükelçi Yörük'e veda ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret etti. Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği çalışanlarıyla vedalaşan Sezer'e başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Batman Valiliğine atanan Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük'ü ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, Batman Valiliğine atanması dolayısıyla gerçekleştirdiği veda ziyaretleri çerçevesinde Yörük ile bir araya geldi.
Yörük, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği çalışanlarıyla da vedalaşan Sezer'e görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA